ДВФУ продолжить развивать «океаническое» направление

Правительство одобрило программу развития Дальневосточного федерального университета. Планы ДВФУ включают создание научно-образовательного кластера «Мировой океан».

Программу одобрили по итогам заседания наблюдательного совета ДВФУ под руководством вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

В планах ДВФУ — стать ведущим на Дальнем Востоке университетом, ориентированным на практические разработки и взаимодействие с бизнесом. Предполагается создать научно-образовательные кластеры по четырем направлениям, включая кластер «Мировой океан».

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