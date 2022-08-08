Хабаровский край прописал правила на кетовую путину

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Хабаровском крае рассмотрела вопросы организации в регионе лова осенней кеты в бассейне реки Амур и лимане.

В этом году для промышленного, традиционного рыболовства и организации любительской рыбалки в бассейне Амура установлен объем 6455 тонн.

Лов стартует на первом участке с 20 августа и далее вверх по течению со смещением на сутки. Что касается завершения добычи, то последний участок должен закрыться 15 октября. При этом установлены пропускные периоды, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на протокол комиссии.

Комиссия решила не определять места добычи и не устанавливать объемы для освоения осенней кеты для промышленного рыболовства в Амурском лимане и в реке Амур выше устья реки Амгунь — села Тыр в 2022 г.

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