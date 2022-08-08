Ученые оценили условия для воспроизводства стерляди на Волге

Исследователи КаспНИРХ зафиксировали увеличение количества стерляди при летних траловых съемках на Нижней Волге. Это свидетельствует о благоприятных условиях для ее воспроизводства, отмечают специалисты.

Экспедиция Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) на научно-исследовательском судне «Эколог» проходила в конце июля в районе села Замьяны вблизи острова Гусиный в Астраханской области. Исследователи вели учет личинок сельди-черноспинки и молоди осетровых рыб.

За рейс проведено 42 траления донным тралом на разных глубинах. После проведения неполного биологического анализа молодь вернули в естественную среду обитания. У отдельных экземпляров отобраны образцы тканей, которые будут использованы для дальнейших генетических исследований.

Предварительная обработка материалов свидетельствует о продолжительном скате личинок сельди-черноспинки, о благоприятных условиях для воспроизводства стерляди в весенне-летний период 2022 г.

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