Для рыбоводов предлагают расширить кредитование с господдержкой

В новый перечень использования льготных кредитов для сельхозпроизводителей могут включить создание рыбопитомников для получения посадочного материала лососевых, сиговых и осетровых.

Напомним, что Минсельхоз представил проект нового перечня направлений использования льготных кредитов, которые выдаются с господдержкой на основании постановления правительства от 26 апреля 2019 г. № 512.

Планируется дополнить в том числе список применения инвестиционных кредитов для нужд аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews. Так, предлагается предусмотреть возможность использования средств, взятых на срок от 2 до 8 лет включительно, на постройку, реконструкцию и модернизацию рыбопитомников (рыбоводных заводов) для производства посадочного материала лососевых, осетровых и сиговых видов рыб для нужд товарной аквакультуры. В частности, речь идет о приобретении оборудования и средств автоматизации, объектов внешнего энергоснабжения (подстанций и воздушных линий), объектов малой энергетики.

В список целей использования инвесткредитов на срок от 2 до 15 лет, согласно проекту, могут включить строительство, реконструкцию и модернизацию имущественных комплексов, в том числе установок, зданий, строений, сооружений, оборудования, которые необходимы для аквакультуры.

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