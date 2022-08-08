Камбалы не вызывают беспокойства

Магаданский филиал ВНИРО продолжает следить за состоянием водных биоресурсов - изучаются объекты как промышленного лова, так и любительской рыбалки. По результатам работ отмечено стабильное состояние камбал.

Дальневосточные камбалы - популярный у магаданцев объект любительского рыболовства. В основном ловится желтоперая (песчанка) и звездчатая (каменушка) камбалы, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Уже более 20 лет ученые контролируют динамику состояния запасов этого вида рыб. Многолетние наблюдения не зафиксировали негативных изменений в размерной или возрастной структурах дальневосточных камбал.

В текущем году размеры тела желтоперой камбалы колебались от 15,9 до 46 см, а полная масса – от 25 до 960 г. Доминирующую группу в уловах (81,3%) формировали особи длиной 26-36 см. Доля молодых рыб, не достигших промысловой длины, составила 11,6%. Возрастная структура желтоперой камбалы в уловах была сформирована особями 13 поколений (от 2+ до 14+ лет). Возрастной состав звездчатой камбалы формировали особи 14 поколений (от 2+ до 15+ лет). Длина и масса тела звездчатой камбалы колебались в пределах 18,6-59 см и 40-1912 г, при средних показателях 36,6 см и 627 г соответственно.

По предварительным данным, состояние запасов дальневосточных камбал остается стабильным.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews