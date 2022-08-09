Иваси дает высокие уловы

Объемы добычи сардины-иваси и тихоокеанской скумбрии превысили 73,4 тыс. тонн — на 8% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Специалисты обратили внимание на высокие уловы иваси.

Российские рыбаки по-прежнему работают на промысле сардины-иваси и скумбрии с опережением результатов прошлого года. К 8 августа добыто более 73,4 тыс. тонн этих объектов.

На момент подготовки обзора на промысле сардины и скумбрии работало 8 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом. Добыча велась на фронте Соя в Южно-Курильском проливе, на траверзе острова Итуруп и пролива Фриза.

Сардины-иваси рыбаки взяли около 48,4 тыс.тонн — на 10,7% выше показателя за аналогичный период 2021 г.

Уловы сардины высокие, иногда суточный вылов превышает 270 тонн, средний вылов на судосутки за неделю составил 122 тонны, вылов за неделю — 2751 тонна, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Вылов скумбрии с начала года достиг 25,1 тыс. тонн — на 3,6% больше, чем за тот же период 2021 г.

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