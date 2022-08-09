Рыбные места Югры предлагают для промысла

В ХМАО — Югре объявлен конкурс на 14 участков для промышленного рыболовства на реках Обь, Малая Обь, Северная Сосьва и Иртыш. Заявки принимаются до 2 сентября — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов — департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, на реке Обь расположены семь участков (в Сургутском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах), на Малой Оби — один (в Березовском районе), на Северной Сосьве — четыре (в Березовском районе) и на Иртыше — два (в Ханты-Мансийском районе).

Площадь участков — от 95 га до 999 га. Перечни объектов промысла на разных участков отличаются. В том числе предусмотрен вылов пеляди, сига, тугуна, чира.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за РЛУ. Стартовые цены лотов — от 300 рублей до 18 тыс. рублей. Остальные критерии — средневзвешенные показатели освоения квот и производства рыбной продукции на береговых объектах, а также численность работающих у заявителя человек за последние четыре года.

Участки предоставляются на 15 лет.

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