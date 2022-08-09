Для экспорта продукции АПК хотят создать национального дистрибьютора

Конкурс на разработку концепции национального дистрибьютора сельхозпродукции проводит центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России. Предполагается, что создание этой структуры поспособствует увеличению поставок на внешние рынки.

Объявление о конкурсе размещено на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает корреспондент Fishnews. Максимальная цена контракта на научно-исследовательскую работу — 24,1 млн рублей.

В сопроводительной документации отмечено, что создание консолидированного внешнеторгового дистрибьютора продукции АПК может способствовать выходу на новые рынки и решению ряда проблем, с которыми сталкиваются перспективные экспортеры. В частности, это отсутствие контактов и связей с покупателями на зарубежных рынках, непонимание процесса поставок в розничные сети, неспособность найти подходящего партнера за рубежом.

Объектом исследования разработчиков концепции станут существующие модели работы организаций по осуществлению, развитию и поддержке экспорта продукции АПК. В связи с санкциями, приоритетными направлениями заказчики исследования видят Азию, Ближний Восток и Африку.

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