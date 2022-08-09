В новой вспышке омикрона в КНР заподозрили рыбаков

В Китае подозревают рыбаков во вспышке омикрона на острове Хайнань. В преддверии пикового промыслового сезона власти южных прибрежных провинций выпустили предупреждения о необходимости профилактики коронавируса.

Схожие уведомления для своих рыбаков выпустили власти в провинциях Фуцзянь, Чжэцзян и Гуандун. К примеру, управление океанов и рыболовства провинции Фуцзянь напомнило, что судам следует избегать опасных с точки зрения распространения инфекции территорий и акваторий, а также контактов с иностранными экипажами и судами неопределенного происхождения. Если же по особым причинам подобные контакты имели место, об этом необходимо будет сообщить до прибытия в порт, уточняет китайское англоязычное издание Global Times.

Эти предупреждения стали издаваться после внезапной вспышки омикрона с центром в курортном городе Санья в южной провинции Хайнань. К понедельнику были выявлены 1507 случаев заражения по меньшей мере в 13 городах и уездах провинции, сообщает корреспондент Fishnews.

Китайские власти предполагают, что штамм был занесен из-за рубежа через торговлю уловами в море с иностранными рыбаками. Проводимое в настоящее время эпидемиологическое расследование показало, что большинство случаев заболевания связано с рыбными портами, промысловыми судами, рыбаками и рыбными рынками.

Несмотря на сложную, по мнению местных властей, эпидемическую ситуацию в Санье, заместитель директора кафедры биологии патогенов Уханьского университета Ян Чжаньцю считает, что нет необходимости запрещать обычный рыбный промысел, если санитарные меры строго соблюдаются. Он отметил, что риск завоза коронавируса существует еще с 2020 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews