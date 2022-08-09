Наука обновила данные о запасах кильки

По итогам июльской съемки на Среднем Каспии специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО собрали свежие данные о состоянии запасов трех видов килек: обыкновенной – основного объекта промысла, а также анчоусовидной и большеглазой.

Килечный рейс НИС «Исследователь Каспия», охвативший западные, центральные и восточные районы Среднего Каспия, продолжался почти месяц. За это время специалисты Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) обследовали 9 килечных разрезов, включающих 32 станции, провели 142 лова и проанализировали более 7000 экземпляров водных биоресурсов.

По результатам световой конусной килечной съемки над глубинами от 50 до 100 м ученые собрали обширный материал по распределению, численности, видовому составу, оценке состояния популяций трех видов килек — обыкновенной, анчоусовидной и большеглазой, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. Участники экспедиции взяли пробы для исследования биологических, ихтиопатологических, физиологических и токсикологических показателей рыбы. Кроме того, изучалось воздействие факторов среды на условия нагула, воспроизводства и формирования численности отдельных поколений килек.

Судя по исследовательским уловам на изобатах 50–100 м, общий показатель численности обыкновенной кильки — основного объекта промысла — остался на уровне 2021 г., сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. На долю обыкновенной кильки приходится 71% общего улова, на долю анчоусовидной кильки — 29%.

По данным гидроакустических работ, высокие значения эхоинтенсивности, свидетельствующие о наличии скоплений, наблюдались в открытой части Среднего Каспия над глубинами 250–700 м. В этом районе участники рейса выполнили пробные траления разноглубинным тралом на высоких концентрациях кильки в горизонте 15–25 м. Ученые надеются, что продолжение исследований в осеннюю килечную съемку позволит получить информацию для расширения районов российского промысла кильки.

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