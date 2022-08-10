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Расширен список российских экспортеров в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия расширила список российских поставщиков рыбы

Право доступа на рынок Саудовской Аравии получили новые поставщики продукции животного происхождения. В том числе в список экспортеров добавились производители рыбной продукции.

Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Саудовской Аравии расширило перечень утвержденных РФ компаний для экспорта меда, рыбопродукции и мясных изделий.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, право доступа на рынок королевства получили еще 4 четыре российских рыбоперерабатывающих предприятия. В настоящее время в списке 29 рыбных поставщиков.

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