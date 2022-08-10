Росрыболовство: Лосось уходит в западные регионы без задержек

Партии лосося не задерживаются на хранении в Приморском крае больше чем на два дня, заявили в Росрыболовстве. В ведомстве сообщили, что следят за отправкой уловов путины и загрузкой холодильников.

К 9 августа вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 156 тыс. тонн. Из этого объема на долю Камчатского края пришлось более 115 тыс. тонн.

Положительная динамика промысла по отношению к показателям 2020 г. наблюдается в Хабаровском крае, где освоено почти 18 тыс. тонн. Это на 30% выше уровня 2020 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. В Сахалинской области рыбаки добыли 15,4 тыс. тонн (на 17% больше). В Магаданской области выловлено 3,6 тыс. тонн (на 14% больше), в Чукотском автономном округе — 2,9 тыс. тонн (здесь также прибавка). В Приморском крае выловлено 644 тонны.

Холодильники Приморского края загружены на 62,5%. «Несмотря на рост загрузки холодильных мощностей, партии рыбы не задерживаются более чем на два дня, иногда срок хранения составляет всего два часа. Соответственно, за прошедшую неделю выросли объемы поставок лососевых в центральные регионы России – только по железной дороге отправлено почти 16 тыс. тонн. На подходе в порты 11 судов с 5,8 тыс. тонн продукции, на рейде стоят два судна с 600 тоннами, два судна разгружаются», — заявили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В ведомстве добавили, что большие оптовые поставки показывают положительную динамику потребления, а чавыча — не очень известный для потребителя вид лосося — уже успешно замещает норвежскую семгу в ресторанах центральный части России. По данным Приморского теруправления Росрыболовства, небольшие пробные партии чавычи и приморской симы поставлены не только в рестораны столицы, но и в Челябинск, Новосибирск, Красноярск.

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