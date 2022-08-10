Камчатке спланируют обновление судоремонтной отрасли

Комплексный план модернизации судоремонта на Камчатке разработают по поручению помощника президента РФ Максима Орешкина. Задача поставлена федеральным министерствам транспорта, промышленности и торговли, финансов, а также экономического развития.

Поручение разработать комплексный план по развитию судоремонта стало итогам совещания, проведенного Максимом Орешкиным во время визита на Камчатку, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

В настоящее время объем судоремонтных услуг в Камчатском крае достиг 3 млрд рублей, а численность работников в отрасли превысила 1,5 тыс. человек. В регионе 34 предприятия имеют свидетельства Российского морского регистра судоходства на судоремонтные работы, подчеркнули в пресс-службе.

На территории края ремонтируются все малотоннажные суда и половина среднетоннажных. Ремонт крупнотоннажных судов практически не осуществляется. Наряду с услугами судоремонта на Камчатке востребовано малое судостроение, отметили краевые власти.

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