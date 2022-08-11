В Южной Корее рыбаки борются с нашествием медуз

Из-за высокой температуры воды у побережья Южной Кореи расплодились медузы. Поскольку это явление наносит ущерб неводовому промыслу и аквакультуре, рыбаки при поддержке местных властей ведут очистку акваторий.

Операция по очистке началась 6 июля с уезда Кохын провинции Чолла-Намдо. В первый же день с поверхности убрали 46 тонн корнеротов. Всего за истекший месяц, как пишет южнокорейская пресса, выловлено уже более 1 тыс. тонн медуз. Участие в очистке принимают 1150 рыбаков и 657 судов.

Власти Чолла-Намдо выделили уездным администрациям на эти цели 530 млн вон (примерно 406 тыс. долларов). Создана специальная мониторинговая группа из представителей Государственного института рыболовства, чиновников и рыбаков (всего 62 человека), которая дважды в неделю проводит оценку численности медуз, сообщает корреспондент Fishnews.

Досаждают медузы и жителям соседней провинции Кёнсан-Намдо. А на одном из пляжей Пусана гигантские медузы номура (Nemopilema nomurai) ужалили 39 отдыхающих. Всего в тот день у пляжа было зафиксировано более 50 медуз-гигантов, достигающих 200 кг веса.

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