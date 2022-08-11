На Печоре распределят участки для промышленного лова

Северо-Западное теруправление Росрыболовства проведет конкурс по распределению участков для промышленного рыболовства на реке Печора в Республике Коми. Победители получат доступ к промыслу на 20 лет.

Извещение о проведении конкурса по рыболовным участкам в Коми и конкурсная документация опубликованы на сайте torgi.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на торги выставлено четыре рыболовных участка на Печоре в Усть-Цилемском районе республики. На акваториях, как указано в документации, обитают атлантический лосось, горбуша, сиг, ряпушка, арктический омуль, пелядь, чир, щука, язь, плотва, пресноводный окунь, лещ, пресноводный ерш, налим.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 14 сентября. В этот же день состоится вскрытие конвертов с документами.

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