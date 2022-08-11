Минэкономразвития предложило ограничить проверки бизнеса

Министерство экономического развития выступило за то, чтобы с 2023 г.проводить проверки только в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого риска. Предложение передали на рассмотрение в правительство.

Минэкономразвития представило данные о снижении числа проверок на Дальнем Востоке. Общее количество таких мероприятий по всем регионам ДФО за первую половину 2022 г. сократилось в среднем на 31,2%. Об этом статс-секретарь – заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев заявил на совещании «Инвестиционный климат и административное давление в Дальневосточном округе», сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

«Для оперативной реализации поручения президента России о минимизации проверок бизнеса Минэкономразвития предлагается проводить проверки в следующем году только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. Такое предложение министерство внесло в правительство», - цитирует пресс-служба Алексея Херсонцева.

Вместо проверок, по данным Минэкономики проводятся профилактические мероприятия, которые не предполагают наказания предпринимателя. Лидером по профилактическим визитам названа Якутия (рост на 22,6%).

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