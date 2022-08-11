Карагинская подзона в лидерах по уловам на Камчатке

Путина в Камчатском крае обеспечила вылов 115,5 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Объемы добычи на восточном побережье выше, чем в цикличном 2020 г., на западном - ниже.

На 7 августа рыбаки Камчатского края освоили возможный вылов тихоокеанских лососей в 197 тыс. тонн на 59%. Объемы добычи уступают показателю 2020 г. на 17 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства.

Восточное побережье

Наибольшие уловы предприятий приходятся на Карагинскую подзону: здесь добыто 42,4 тыс. тонн. Это почти на 22 тыс. тонн больше показателя за аналогичный период 2020 г.

Горбуши рыбаки взяли 34,5 тыс. тонн, кеты – 5,8 тыс. тонн, нерки – более 2 тыс. тонн. Также добыто 40 тонн чавычи и менее тонны кижуча.

В Петропавловско-Командорской подзоне освоено 16,2 тыс. тонн. По сравнению с уровнем 2020 г. уловы выросли почти вдвое. В общем объеме преобладает нерка - 13,4 тыс. тонн (в том числе усть-камчатской нерки добыто более 12,9 тыс. тонн). Вылов кеты составил около 2 тыс. тонн, чавычи - 378 тонн, горбуши - 273 тонны, кижуча - 130 тонн.

Западное побережье

В Западно-Камчатской подзоне добыто около 20,7 тыс. тонн - в 2,5 раза ниже, чем в 2020 г. Вылов горбуши составил 9,6 тыс. тонн, также добыто около 8 тонн кеты, 2,9 тыс. тонн нерки и 268 тонн кижуча.

В Камчатско-Курильской подзоне добыто 33,4 тыс. тонн. Общий вылов в 1,5 раза уступает показателю за тот же период 2020 г. Нерки рыбаки взяли 14,8 тыс. тонн, горбуши -

14,8 тыс. тонн. Вылов кеты составил 3,8 тыс. тонн, также добыто 11 тонн кижуча.

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