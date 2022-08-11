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Изыскания буду производиться вдоль береговой линии Чукотского моря от села Рыркайпий до села Энурмино

Питерские экологи оценят состояние берега Чукотского моря

Комплексное исследование побережья Чукотского моря проведет группа специалистов АНО «Экологический центр «Экофактор» из Санкт-Петербурга. Это поможет оценить численность белых медведей и морских млекопитающих, а также выполнить ряд других экологических задач.

Экологи уже отправились к месту поведения исследования. Изыскания буду производиться вдоль береговой линии Чукотского моря от села Рыркайпий до села Энурмино (около 380 км по прямой).

Целью работы станет получение точных инструментальных данных экологической беспилотной авиасъемки прибрежных зон Чукотского моря. Оно поможет оценить численность и состояние белых медведей и морских млекопитающих, описать места скопления отходов и планировать экотуризм, развить собственную научную базу, следить за состоянием вечной мерзлоты, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа.

Исследования будут проведены методом мультиспектральной авиасъемки (то есть фотографированием одновременно в обычном видимом спектре и в ближнем инфракрасном — с последующим сличением снимков). Для этого будут использованы беспилотники дальнего действия арктического исполнения.

«Береговая линия — очень мощный индикатор состояния моря и Арктики. Благодаря подобному экологическому мониторингу в последующие годы и анализируя изменения, мы можем оценить, меньше или больше стало животных, чище или грязнее становится местность, как изменяется растительность и береговая линия. Это позволит получить объективную оценку. Весь отснятый фотоматериал привязан к местности, к четким координатам, что фиксируется и является полноценным документом», – рассказал руководитель группы Владимир Черноок.

Экспедиция организована при поддержке губернатора Чукотки Романа Копина, главы городского округа Эгвекинот Романа Коркишко и под руководством окружного департамента экологии и природных ресурсов, а также при участии жителей поселка Ванкарем.

«Правительству округа и министерству природных ресурсов нужно понимать динамику популяции млекопитающих. Надеемся на изменения в положительную сторону, ведь на протяжении нескольких лет Чукотский автономный округ находится в числе лидирующих регионов в экологическом рейтинге», – рассказал начальник департамента природных ресурсов и экологии Алексей Яковлев.

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