Урожай водорослей в Белом море вырос к прошлому году

Предприятия Республики Карелия ведут заготовку водорослей в Белом море. К 1 августа собрано 777 тонн фукуса и ламинарии в пересчете на сырец.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года суммарный урожай вырос на 60%, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. Собрано 682 тонны фукуса и 95 тонн ламинарии. Сбор и заготовку водорослей в регионе осуществляют 11 пользователей.

«Использование ресурсной базы Белого моря является одним из приоритетных направлений развития рыбохозяйственного комплекса республики», — подчеркнули в пресс-службе.

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