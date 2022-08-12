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Руководитель Росгранстроя Геннадий БЕЗЛОБЕНКО и губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО и объехали пограничные переходы. Фото пресс-службы правительства Приморского края

Власти опять пообещали пунктам пропуска в Приморье новую жизнь

С появлением нового руководства подход к работе по обновлению пунктов пропуска на границе с Китаем изменился, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В Росгранстрое говорят, что новый пункт пропуска «Краскино» получится построить быстрее.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко и руководитель Росгранстроя Геннадий Безлобенко объехали пограничные переходы, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края.

«Комиссия в составе представителей Пограничной службы ФСБ России, профильных ведомств, подрядных организаций посетила автомобильные пункты пропуска «Пограничный», «Марково», «Краскино», — заявили в пресс-службе.

По информации краевых властей, контракт на реконструкцию «Пограничного» заключат до конца года. Планируется, что новый объект будет сдан в 2025 г.

Также сообщается, что активно идут работы по созданию нового пункта пропуска «Марково». Заявлена и работа по реконструкции недостроенного пункта в Краскино.

«Строительство здесь началось 10 лет назад, но было заморожено. В настоящее время вопрос «реанимирован». Проведена корректировка проектно-сметной документации, и в следующем году работы развернутся в полную силу. В 2024 году современный пункт пропуска сдадут в эксплуатацию. Это позволит увеличить пропускную мощность погранперехода в 8,5 раза и обеспечить проезд до 750 машин и более 4000 человек в сутки», — анонсировали в пресс-службе.

Краевые власти также сообщили, что приводятся в порядок действующие пункты пропуска.

«Сейчас видим, что пришло новое руководство, подход к организации работ изменился. Началось проектирование и строительство погранпереходов, расширению тех возможностей, которые уже сегодня позволят увеличить количество машин. Со своей стороны мы примем меры — сделаем объездную дорогу, продолжим работу, связанную с предоставлением стоянок для автомобилей, чтобы они не стояли на дорогах по Пограничному и по Краскино», — обозначил губернатор.

По словам Геннадия Безлобенко, работа предстоит большая, и она уже идет. В частности, корректировка проекта по пункту «Краскино» позволит сократить сроки строительства объекта на год: завершение строительных работ намечено на 2024 г.

«Сегодня пропускная способность действующего пункта пропуска — около 90 машин. Мы приступили к его реконструкции, приведению в нормативное состояние. Будет сделана дополнительная полоса, полностью переоборудованы места государственно-контрольных органов, будут модули, внешний вид, благоустройство. Помимо этого, с Олегом Николаевичем посещали пункты пропуска «Пограничный», «Марково». Они тоже входят в приоритеты, и по ним тоже есть решение, финансирование, проекты. Другими словами, причин для сбоев реализации этих планов нет», — подчеркнул глава Росгранстроя.

Напомним, что состояние автомобильных пунктов пропуска в Приморье — давняя проблема, которая мешает в том числе и поставкам грузов.

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Fishnews

  • Руководитель Росгранстроя Геннадий БЕЗЛОБЕНКО и губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО и объехали пограничные переходы. Фото пресс-службы правительства Приморского края
  • Участники поездки осмотрели ход работ на погранпереходах «Пограничный» и «Марково». Фото пресс-службы правительства Приморского края
  • В Росгранстрое говорят, что новый пункт пропуска «Краскино» получится построить быстрее. Фото пресс-службы правительства Приморского края
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