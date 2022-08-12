Аквариумная рыбка может угрожать подмосковному озеру

В Подмосковье, в одном из озер Павло-Посадского района поймали птеригоплихта парчового — популярного среди аквариумистов вида сомообразных. Проникновение экзотической рыбки может негативно отразиться на экосистеме, отметили во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В дикой природе эти рыбки обитают в Южной Америке на отмелях речных систем Амазонки и Ориноко, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал ВНИРО.

«Попадание различных видов живых организмов в несвойственную для них среду обитания называется термином «биологическая инвазия». Процессы, порождаемые этим явлением, могут не лучшим образом сказываться на функционировании экосистемы», — подчеркнули в институте.

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