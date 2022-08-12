Скопление петушков в заливе Анива поредело

СахНИРО проверил состояние популяций морского петушка и гигантской устрицы в бухте Лососей залива Анива на юге Сахалина. Ученые отметили снижение плотности скопления петушка и стабильность в отношении устрицы.

В районе села Соловьевка удельная плотность рудитапеса филиппинского (петушка) в поселении снизилась в 2,3 раза, сообщили Fishnews в пресс-службе СахНИРО. Общая площадь обследованного скопления — 26 га. Доля промысловых особей составила 99,2%. Общий запас рудитапеса, по сравнению с предыдущим годом, существенно снизился и определен в 43,7 тонны, промысловый запас — в 43,35 тонны.

В районе села Песчанское проверено состояние популяции устрицы гигантской. Показатели удельной плотности и биомассы, в сравнении с прошлым годом, остались на том же уровне, несмотря на ограничение промысла. При этом общая площадь поселения в районе уменьшилась до 16,6 га. Доля промыслового запаса составила 15,2%. Общий запас устрицы определен в 23,9 тонны, промысловый — в 3,6 тонны.

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