Север ищет возможность экономить время на оформлении судов

Поток рыбной продукции Северного бассейна из-за санкций сместился в направлении стран АТР, отметил замруководителя Росрыболовства Михаил Иваник. Для своевременной доставки необходимо обеспечить оперативность оформления судов, подчеркнул он.

Вопрос оформления обсуждался на видеоконференции, посвященной рыбной логистике портов Северного бассейна, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Архангельской области.

«В данном контексте одной из ключевых государственных задач является сохранение устойчивости российских рыбохозяйственных предприятий, в том числе за счет оперативной оценки рисков и ликвидации избыточных административных барьеров. Для своевременной доставки рыбы из района добычи в Баренцевом море на внутренний рынок России необходимо обеспечить оперативность оформления судов с рыбной продукцией в отечественных портах», — сказал Михаил Иваник.

Использовать научные суда для экономии времени на ветеринарно-санитарной экспертизе уловов предложил председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. Он обратил внимание, что процедура зачастую проходит перепроверки в лабораториях, расположенных в других регионах, что затягивает сроки хранения до двух недель.

Тогда как использование научных судов в районах промысла при положительном анализе проб воды и водных биоресурсов позволило бы избежать перепроверок уже выданных ВСД, подчеркнул Алексей Алсуфьев.

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