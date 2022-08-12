Аквафермерам Поволжья подготовили водохранилища

В Саратовской области на аукционе и конкурсе планируют распределить среди рыбоводов пять участков на водохранилищах. Все акватории предназначены для пастбищной аквакультуры.

В обоих случаях торги организует Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. На конкурсе выставлены два участка: на водохранилище на реке Карай Ртищевского района (площадь 12 га) и на водохранилище на ручье, впадающем в реку Большой Иргиз на территории Пугачевского района (4,7 га).

Заявки принимаются до 14 сентября — даты вскрытия конвертов с предложениями. Конкурс предполагается провести 14 сентября в Саратове. Критерии оценки: объемы выращивания объектов аквакультуры за последние четыре года, планируемый объем выращивания, а также предлагаемая плата за предоставление РВУ.

Аукцион проводится в отношении трех участков: на водохранилище на реке Маза (Мазка) в Вольском районе (2,5 га), на водохранилище на ручье без названия в Энгельcского районе (1,9 га) и водохранилище на реке Латрык в Саратовском районе (1,8 га).

Стартовые цены лотов — 1,9 тыс. рублей, 1,5 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей. Заявки принимаются до 13 сентября, торги предполагается провести 20 сентября.

Во всех случаях предполагается заключение договоров пользования на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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