Китай обновил правила проверки на COVID-19

Россельхознадзор получил от Китая комментарии по обновленным правилам проверки на коронавирус пищевой продукции, экспортируемой в республику.

Главное таможенное управление КНР дало разъяснения Россельхознадзору по вопросу оптимизации профилактических мер по предотвращению заражения COVID-19 импортируемой в Китай замороженной пищевой продукции.

Китайская сторона сообщила, что уведомление ГТУ КНР № 103 от 2020 г. прекратило свое действие. Управление в дальнейшем не будет приостанавливать прием импортных деклараций в отношении предприятий, на упаковке продукции которых были выявлены следы коронавируса, на одну или четыре недели.

Таможенные службы КНР продолжат проводить ПЦР-тестирование продукции холодовой цепи для выявления нуклеиновой кислоты вируса-возбудителя COVID-19. В случае положительного результата теста продукция будет обрабатываться или утилизироваться в соответствии с действующими правилами в зависимости от степени риска.

Также китайская сторона может запросить инспекцию предприятия или судна-производителя, при этом такое мероприятие должно быть проведено в течение 14 дней с момента получения уведомления, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. В случае отказа предприятия/судна от инспекции либо при выявлении серьезных нарушений в части эпидемической безопасности могут быть применены ограничения вплоть до аннулирования регистрации предприятия/судна в КНР. Если проведение инспекции невозможно по объективным причинам (например, на момент обнаружения COVID-19 рыбоперерабатывающее судно находится в море), сроки инспекции могут быть перенесены.

Вышеуказанные меры касаются в том числе предприятий, которые экспортируют пищевую продукцию в КНР через третьи страны.

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