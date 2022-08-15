Рыбоводам Новгородской области возместят часть расходов на корма

В Новгородской области проведут отбор рыбоводных организаций на предоставление субсидии в этом году. Аквафермерам планируют частично компенсировать затраты на приобретение кормов.

Объявление разместил региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства. Как сообщает корреспондент Fishnews, заявки можно подавать со 2 по 16 сентября включительно.

Претендовать на помощь могут юридические лица или индивидуальные предприниматели, занимающиеся рыбоводством на территории области.

Субсидия предоставляется по ставке 10 рублей за 1 кг корма для рыб. При этом размер поддержки не должен превышать 20% от суммы фактических затрат.

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