РЖД вновь отметили прибавку по перевозкам рыбопродукции

С января по июль по железной дороге из Приморского края отправлено 405,8 тыс. тонн рыбной продукции (+22,3% к аналогичному периоду прошлого года). При этом 304,6 тыс. тонн (+40,5%) перевезено в контейнерах.

В июле отправлено 51,2 тыс. тонн рыбной продукции (+10% к аналогичному периоду 2021 г.), сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной железной дороги. Отмечено, что основные объемы уехали в Московскую область (12,5 тыс. тонн), на Урал (13,2 тыс. тонн) и в Сибирь (15,7 тыс. тонн).

Экспортные отправки рыбы с железнодорожных станций Приморья в июле составили 12,8 тыс. тонн. Из них 10,4 тыс. тонн пришлось на Китай.

Общий объем экспортных перевозок рыбы морепродуктов из Приморья по железной дороге с начала года составил 103 тыс. тонн, приводят цифры в ДВЖД.

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