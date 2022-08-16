Китай ударил по рыбной промышленности Тайваня

После визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань под угрозой оказалась рыбная отрасль южного уезда Пиндун. Китай остановил импорт рыбы-сабли и ставриды с острова.

Еще до поездки Нэнси Пелоси некоторые тайваньские аквафермеры задумывались о смене рода деятельности, пишет информагентство Reuters. По его данным, КНР все сильнее ограничивала поставки рыбы и морепродуктов с острова на материк.

Однако после геополитического шторма, вызванного визитом спикера Палаты представителей Конгресса США 2 августа, средства к существованию многих аквафермеров и рыбаков южного уезда Пиндун оказалась под угрозой. На следующий день Пекин продлил свой запрет на импорт тайваньской рыбопродукции, сообщает корреспондент Fishnews.

По информации Reuters, были заблокированы поставки охлажденного белого полосатого волосохвоста (рыбы-сабли) и мороженой ставриды. Поводом стало обнаружение следов коронавируса на упаковке некоторых партий.

Местные рыбаки считают, что визит Нэнси Пелоси никак не помог Тайваню, вызвав вместо этого экономические потери у части населения.

В первой половине года китайский импорт произведенных на Тайване товаров достиг 122,5 млрд долларов (+7,3% к уровню 2021 г.). При этом поставки рыбы и морепродуктов составили всего 399 млн юаней (около 59 млн долларов), приводит цифры Reuters.

По его данным, доля продуктов рыболовства и рыбоводства в тайваньском экспорте в Китай составляет всего 0,4%. Возможно, именно по этому сектору Пекин и решил нанести удар, не затронув нужные ему высокотехнологичные продукты, отмечает информагентство.

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