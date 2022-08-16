Экспортеры рыбы продолжают регистрироваться в CIFER
В электронной системе CIFER для поставок в Китай зарегистрировались новые российские экспортеры рыбопродукции — предприятие и суда.
«К экспортерам, ранее зарегистрировавшимся в системе, добавились перерабатывающие суда «Флагман», (ООО «Примкраб»), «Баренцево море», (АО «Архангельский траловый флот»), «Волк Арктики» (ООО «Антей Север»), а также холодильный склад ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», — сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.
Отмечено, что регистрация продолжается и НЦБРП в рамках своих полномочий содействует в этом участникам российского рыбного рынка.
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