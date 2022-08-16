Среди КМНС Чукотки разыграют два рыболовных участка

В Чукотском автономном округе объявлен конкурс на два морских участка для традиционного промысла анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб. Заявки принимаются до 22 сентября — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует Северо-Восточное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, один из участков расположен в Анадырском районе в лагуне Тымна Анадырского залива. Его площадь — 25 га. Второй участок находится в городском округе Эгвекинот в бухте Этелькуйым залива Креста. Площадь этого РВУ — 54,6 га.

Критерии оценки заявок — средневзвешенные показатели освоения квот за последние четыре года, численность общины за последние четыре года (для членов общин), удаленность рыболовного участка от места жительства или места нахождения общины (для членов общин).

Участки предоставляются на 20 лет.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews