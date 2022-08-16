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По решению суда гражданину должны компенсировать из госбюджета моральный вред в размере 100 тыс. рублей

Незаконное обвинение в браконьерстве обойдется казне в 100 тысяч

На Камчатке мужчина подвергся незаконному уголовному преследованию по обвинению в браконьерстве лососей. По решению суда гражданину должны компенсировать из госбюджета моральный вред в размере 100 тыс. рублей.

В 2018 г. против камчатца было возбуждено уголовное дело о легальном вылове лососей. В 2019 г. уголовное преследование было прекращено за отсутствием состава преступления, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого суда.

Мужчина обратился в суд с иском к Российской Федерации в лице Министерства финансов о компенсации морального вреда. Этот иск был удовлетворен.

Мильковский отдел УМВД России по Камчатскому краю подал апелляцию об отмене решения. По мнению апеллянта, истец не доказал нарушения его прав, причинения ему нравственных или физических страданий, не представил доказательства причинно-следственной связи между действиями должностного лица и наступившими последствиями. Действия должностных лиц по уголовному делу являются процессуальными действиями, которые не были признаны незаконными и не могут повлечь безусловную компенсацию морального вреда, сочли в полиции. Также отмечалось, что сумма компенсации завышена.

Рассмотрев апелляционную жалобу, судебная коллегия пришла к следующему. У гражданина возникло право на возмещение морального вреда в порядке реабилитации. В результате незаконного уголовного преследования истец претерпел как нравственные, так и физические страдания в виде переживаний и беспокойства о своей дальнейшей судьбе. Негативные для него последствия не нуждаются в доказывании, поскольку уголовное дело носило публичный характер. Все процессуальные действия в рамках расследования, неоднократные вызовы к следователю нарушили личные неимущественные права истца, причинили ему нравственные страдания и, как следствие, причинили вред.

Суд первой инстанции посчитал возможным удовлетворить требование о компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Указанная сумма является разумной и справедливой, сочли в коллегии.

Суд также указал, что право гражданина на реабилитацию не может быть поставлено в зависимость от признания законными либо незаконными действий (бездействия) должностных лиц органов предварительного расследования.

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