Для добывающих предприятий обновили форму отчетности

Росстат выпустил новый приказ для организации Росрыболовством федерального статистического наблюдения за добычей водных биоресурсов. В ЦСМС напоминают, что подать отчетность предприятия могут через портал ОСМ.

Росстат опубликовал приказ от 19 июля 2022 г. № 508 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения для организации Росрыболовством федерального статист статистического наблюдения за уловом рыбы и добычей других водных биоресурсов», сообщили Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

Документ утверждает представленную Федеральным агентством по рыболовству квартальную форму федерального статистического наблюдения № 1-П (рыба), атакже указания по ее заполнению. Приказ Росстата от 27 июня 2019 г. № 362 утратил силу.

В ЦСМС отметили, что подать квартальную отчетность можно через портал Отраслевой системы мониторинга (osm.gov.ru).

Приказ Росстата опубликован на сайте ЦСМС для ознакомления. В учреждении обратили внимание на необходимость соблюдать закрепленные в документе сроки предоставления отчетности.

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