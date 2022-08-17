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Добыча кеты на Курилах

Сахалин и Курилы получили «расписание» по кете

В Сахалинской области определили сроки добычи кеты для промышленного, любительского и традиционного рыболовства. В ряде промысловых районов лов стартует уже с 21 августа.

Протокол заседания региональной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб опубликовало Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства. Как сообщает корреспондент Fishnews, для промысловиков, рыбаков-любителей и представителей коренных народов установлены следующие сроки вылова кеты:

Побережье Западного Сахалина

Юго-западный Сахалин (мыс Крильон — мыс Погиби) — с 21 августа по 15 октября.

Восточно-Сахалинская подзона

Северо-восточное побережье Сахалина (мыс Елизаветы — пролив Даги) — с 1 по 30 сентября

Северо-восточное побережье Сахалина (река Тымь, Ныйский залив, только для традиционного рыболовства) — с 11 по 30 сентября

Залив Терпения (мыс Терпения — мыс Соймонова) — с 11 сентября по 15 октября

Юго-восточное побережье Сахалина (мыс Соймонова — мыс Анива) — с 21 августа по 15 октября

Залив Анива (мыс Анива — мыс Крильон) — с 11 сентября по 15 октября

Южно-Курильская зона

Остров Итуруп — с 21 сентября по 30 ноября

Остров Кунашир — с 11 сентября по 30 ноября

При этом для ряда районов сделаны исключения. Также оговаривается, что в районах от мыса Погиби до мыса Крильон, от мыса Терпения до мыса Соймонова, от мыса Соймонова до мыса Анива, в заливе Анива и на Итурупе сроки промышленной добычи кеты установлены только на определенных участках. Это РЛУ, прилегающие к базовым водным объектам лососевых рыбоводных заводов, находящихся в пользовании у собственников или арендаторов ЛРЗ или находящихся в 7-километровой зоне; участки, прилегающие к базовым водным объектам государственных (арендованных) ЛРЗ, на которых возможна добыча кеты; речные рыболовные участки.

Кроме того, на заседании определили места добычи кеты для промысловиков и места постановки ставных орудий лова.

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