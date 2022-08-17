В реке Сал хорошо живется ракам

Сотрудники Азово-Черноморского филиала ВНИРО вновь исследовали популяции раков в бассейне реки Сал. Отмечены благоприятные условия среды, увеличение числа крупных особей, по мнению ученых, водоем можно отнести к высокопродуктивным.

В экспедиции специалисты выполнили гидрологические, гидрохимические, гидробиологические, токсикологические и астакологические исследования.

Зафиксирован благоприятный кислородный режим и слабощелочная реакция воды. Концентрации загрязняющих веществ в воде и донных отложениях не являются опасными для водных биоресурсов. Значительная зарастаемость отдельных участков не критична для продуцирования популяций раков, хотя и сокращает площадь промысловых угодий, рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

«Исследования показали удовлетворительное состояние популяций раков в водоемах бассейна реки Сал в летний период. Заморных явлений в водоемах не наблюдалось», — сообщил главный специалист лаборатории биоресурсов внутренних водных объектов Андрей Марченко.

Среди раков промыслового размера (более 10 см) в реке Сале и его притоках повсеместно доминировали раки первой промысловой группы (10–11,9 см). Исследователи также отметили увеличение количества особей размерных групп 9-9,9 см и 7-8,9 см, которые пополнят промысловый запас через один-два года. Это свидетельствует о высоком воспроизводственном потенциале популяций, подчеркнули в филиале.

Специалисты установили увеличение индивидуальной массы раков всех модальных групп, что говорит о достаточной обеспеченности биотопов раков кормовыми ресурсами.

Также ученые сделали вывод: бассейн реки Сал можно отнести к высокопродуктивным водоемам (к таким относятся водоемы с ракопродуктивностью более 20 кг/га). Общая биомасса составила 55,8 кг/га, а промысловая биомасса — 23,6 кг/га.

Материалы экспедиции станут основой для разработки прогнозов состояния запасов раков на ближайшие годы.

Фотографии предоставлены пресс-службой АзНИИРХ.



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