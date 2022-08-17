Наука комплексно исследует прибрежье Крыма

Из Севастополя на НИС «Профессор Водяницкий» вышла экспедиция для комплексных биоокеанографических изысканий в прибрежной зоне Крыма. Одна из задач ученых — исследование ихтиопланктона и его взаимодействия с желетелым планктоном.

На борту научно-исследовательского судна в течение 26 суток будут работать специалисты из пяти учреждений: Института биологии южных морей, Морского гидрофизического института, Института природно-технических систем, Азово-Черноморского филиала ВНИРО и впервые — Тихоокеанского института биоорганической химии (Владивосток).

Ученым предстоит выполнить около 180 остановок, на которых они будут синхронно получать данные по гидрологии, гидрохимии и гидробиологии водной толщи от поверхности до дна. Экспедиции со столь детальной сеткой станций в этой зоне еще никогда не проводились, сообщили Fishnews в пресс-службе Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН.

«В результате локальных подъемов вод в прибрежной зоне часто наблюдаются апвеллинги, которые выносят биогены из глубин моря, что вызывает рост первичной продукции и, соответственно, зоопланктона — пищи личинок рыб. Кроме того, именно в этой зоне наблюдаются вспышки развития желетелого макропланктона, который составляет пищевую конкуренцию для ихтиопланктона. Именно в этой контактной зоне между берегом и морем скапливаются загрязняющие вещества, которые включаются в экосистемные процессы и выпадают с осадками на дно. Для их исследования во многих районах прибрежья Крыма будут отбираться донные осадки для изучения уровней концентрации и распределения загрязняющих веществ ядерной и неядерной природы, видового разнообразия и пространственного распределения бактерий, а также грибов в донном грунте», — рассказал начальник экспедиции, ведущий научный сотрудник ИнБЮМ Виктор Мельников.

Также будут проведены эксперименты по влиянию токсикантов на физиологическое состояние гребневиков. Эти вселенцы были завезены с балластными водами из тропических прибрежных регионов Атлантики. Вспышка их развития в 1990-е гг. привела к катастрофическому снижению рыбных запасов Черного моря, отмечают ученые.

Поэтому одна из центральных задач экспедиции — исследование ихтиопланктона и его взаимодействие с желетелым планктоном, особенно в связи с локальными прибрежными вихрями разной направленности. Вихри отчетливо видны из космоса и по ходу судна будет выполняться синхронный анализ спутниковых данных.

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