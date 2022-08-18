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Улов сардины-иваси и скумбрии. Фото пресс-службы Росрыболовства

Иваси и скумбрия ждут больше рыбацкого флота

Вылов сардины-иваси и скумбрии к середине августа достиг 80 тыс. тонн (что соответствует уровню 2021 г.). Ожидается активизация промысла после того, как на пелагическую путину прибудет флот, занятый сейчас на добыче сельди.

В Росрыболовстве состоялось первое заседание рабочей группы по организации добычи сардины-иваси и скумбрии. Было отмечено, что основную долю в уловах составляет иваси — 55 тыс. тонн, скумбрии освоено 25 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, на промысле работают 10 судов (все в исключительной экономической зоне РФ). Из крупнотоннажного флота задействован «Сергей Бочкарев», который добывает более 200-240 тонн за судосутки.

Тихоокеанский филиал ВНИРО отмечает, что в 2021 г. к этому моменту в экспедиции были задействованы три очень высокопроизводительных парохода («Петр I», «Механик Ковтун» и «Капитан Кайзер»), которые обеспечивали 75% вылова. В этом году суда еще не подошли, на промысел пелагических объектов прибыл только «Петр I». Ожидается, что по завершении добычи сельди флот сместится на иваси, скумбрию и сайру и показатели существенно вырастут.

«Промысловые показатели в этом году хорошие. Традиционно во второй половине сентября начнется активная миграция скумбрии, показатели добычи тоже возрастут, флот переключится на этот объект», — обратили внимание в федеральном агентстве.

Для научного сопровождения путины 26 августа в Южно-Курильский район выходит НИС «ТИНРО». Ученые будут оценивать подходы и миграции иваси и скумбрии как в российских водах, так и за пределами ИЭЗ РФ.

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов поручил ТИНРО совместно и Сахалино-Курильским и Приморским теруправлениями ведомства провести с рыбопромышленниками встречи и проработать вопросы усиления группировки флота и размещения научных наблюдателей на судах.

«До недавнего времени рыба не образовывала таких плотных скоплений, быстро перемещалась, поэтому уловы были недостаточно хороши. По данным ВНИРО, ситуация будет исправляться, важно выставить достаточное количество флота для эффективного освоения иваси и ждать массовый заход скумбрии», — подчеркнул Василий Соколов.

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