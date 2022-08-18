Нерестилищам предоставят временный статус РХЗЗ

Бывшие рыбоохранные зоны получат до 2025 г. статус рыбохозяйственных заповедных зон, если водоемы, к которым они прилегают, являются местами нереста особо ценных видов водных биоресурсов.

С 1 января 2022 г. в законе о рыболовстве остался только один охранный статус для водных объектов рыбохозяйственного значения и прилегающей к ним территории — рыбохозяйственная заповедная зона (РХЗЗ). В таких зонах необходимо соблюдать особый режим хозяйственной и другой деятельности.

Как сообщает корреспондент Fishnews, установленные ранее береговые охранные зоны, заповедные зоны, водоохранные зоны и рыбоохранные зоны получат статус РХЗЗ на период до 1 января 2025 г. Но только в том случае, если водный объект, которому они прилегают, является местом нереста особо ценных видов водных биоресурсов.

Согласно проекту приказа, размещенного Минсельхозом на портале regulation.gov.ru, подготовкой перечня водных объектов и расположенных в их пределах нерестилищ будет заниматься Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Окончательный список территорий и акваторий, отнесенных к рыбохозяйственным заповедным зонам, утвердит Минсельхоз.

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