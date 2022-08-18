Компаниям с иностранным участием придется согласовывать право на вылов

Правительство внесло в Госдуму новый законопроект, корректирующий порядок иностранного инвестирования в организации стратегического значения. В том числе предусматриваются изменения в части получения права на добычу водных биоресурсов.

Проект поправок подготовлен Федеральной антимонопольной службой, сообщает корреспондент Fishnews. Изменения предлагается внести в закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» и другие законодательные акты РФ, в том числе в закон о рыболовстве.

Законопроект устанавливает особенности порядка получения прав на добычу биоресурсов на основании правоприменительной практики и результатов мониторинга, осуществляемого в рыбодобывающей отрасли, говорится в пояснительной записке.

В частности, планируется установить обязательное предварительное согласование сделок по предоставлению таких прав находящемуся под контролем иностранного инвестора хозяйственному обществу, которое будет обладать правами на добычу определенных видов биоресурсов в границах рыбохозяйственного бассейна в виде объемов допустимого улова (по видам квот).

Предлагается ввести запрет на выдачу (переоформление) новых разрешений на добычу биоресурсов хозяйственному обществу, в отношении которого уполномоченным органом выдано заключение о выявлении факта нарушений при установлении иностранным инвестором контроля над обществом.

«При этом разрешения, действие которых было приостановлено, подлежат аннулированию в случаях, если законность заключения уполномоченного органа подтверждена судом, либо если такое заключение не было обжаловано в судебном порядке в течение 3 месяцев», — обращают внимание авторы законопроекта.

Предусматривается, что вводимые требования вступят в силу по истечении трех месяцев с даты опубликования документа.

«Законопроект был предварительно согласован со всеми заинтересованными органами власти и доработан с учетом замечаний бизнеса. Инициатива направлена на предупреждение рисков, возникающих при осуществлении иностранных инвестиций в компании, занимающиеся стратегической деятельностью. Поправки будут распространяться только на вновь возникающие отношения», — прокомментировали поправки в пресс-службе ФАС.

Официальным представителем правительства при рассмотрении законопроекта в Федеральном Собрании назначен заместитель руководителя антимонопольной службы Андрей Цыганов.

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