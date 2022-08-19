Рыбным местам Якутии подыщут пользователей

В Республике Саха (Якутия) объявлен конкурс на три участка на реках Лена и Индигирка для промышленного освоения анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб. Заявки принимаются до 20 сентября — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, один из участков площадью 466 га расположен на реке Лена в Булунском районе. На нем предполагается добыча осетра, нельмы, муксуна, чира, ряпушки, сига, омуля, щуки и других видов.

Второй участок площадью 861 га тоже находится на Лене, но в Кобяйском районе. Этот РЛУ предназначен для вылова осетра, сига, омуля, щуки и других видов.

Третий участок площадью 153 га расположен на реке Индигирка в Абыйском районе. Здесь к освоению предлагается муксун, чир, ряпушка, сиг, омуль, щука и другие виды.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за РЛУ. Стартовые цены лотов — 14,6 тыс., 30 тыс. и 0,5 тыс. рублей соответственно. Остальные критерии — средневзвешенные показатели освоения квот и производства рыбной продукции на береговых объектах, а также численность работающих у заявителя человек за последние четыре года.

Участки предоставляются на 15 лет.

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