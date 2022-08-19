Крымские браконьеры «попали» на 10 миллионов

В Республике Крым вынесен приговор группе местных жителей за незаконный вылов «краснокнижных» осетра, севрюги и белуги. Сумма ущерба составила более 9,8 млн млн рублей — их должны будут выплатить осужденные.

Браконьеров задержали пограничники в феврале 2021 г. в селе Курортное — при разгрузке рыбы с катера в тайник на причале. Как сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, шестеро мужчин, в том числе объявленный в розыск, по предварительному сговору планировали добыть и продать осетровых.

Незаконная добыча велась в Азовском море сетями, общий вес улова составил около 400 кг. Было изъято 67 русских осетров, три севрюги и две белуги. Ущерб водным биоресурсам оценили в сумму свыше 9,8 млн рублей.

В надзорном ведомстве отметили, что во время судебного заседания фигуранты признали свою вину и раскаялись. Ленинский районный суд квалифицировал действия рыбаков в соответствии с частью 3 статьи 258.1 УК РФ.

Троим осужденным назначено наказание в виде 5 лет и 1 месяца условно, еще один получил 2 года ограничения свободы.

Кроме того, полностью удовлетворен гражданский иск на сумму 9,8 млн рублей, которые необходимо выплатить виновным. Приговор в законную силу не вступил.

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