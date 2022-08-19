Рыбоводов приглашают на акватории Марий Эл

В Республике Марий Эл объявлен аукцион на четыре участка, предназначенных под пастбищную и индустриальную аквакультуру. Заявки принимаются до 19 сентября.

Торги организует Средневолжское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, все участки расположены в Медведевском районе. Под пастбищную аквакультуру предложены три озерных участка площадью от 9 до 19 га и стартовыми ценами от 72 тыс. до 152 тыс. рублей.

Для индустриального рыбоводства предназначен участок на реке Нолька площадью 0,1 га и начальной ценой 76 рублей.

Торги предполагается провести 27 сентября в Самаре. Участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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