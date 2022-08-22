Рыбакам Калмыкии помогут купить ТСК

В Республике Калмыкия собираются возместить рыбодобывающим организациям часть затрат на приобретение технических средств контроля. На субсидии из регионального бюджета могут претендовать юрлица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства.

Минсельхоз республики будет принимать заявки с 29 августа до 26 сентября, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. Согласно приказу министерства, ставка субсидии составляет 50% от стоимости ТСК.

Планируемый результат предоставления господдержки — освоение получателем к концу года не менее 70% своей квоты. Подробная информация о правилах отбора размещена на сайте ведомства.

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