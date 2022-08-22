Перевозчику браконьерских морепродуктов придется возместить ущерб природе

Жителя Приморского края уличили в незаконном хранении и перевозке товарной партии трепанга и гребешка. Суд оштрафовал гражданина за нарушение правил рыболовства, а также взыскал с него более 3,6 млн рублей ущерба водным биоресурсам.

Установлено, что гражданин незаконно хранил и транспортировал 2,6 тыс. особей дальневосточного трепанга и 155 особей приморского гребешка, сообщили Fishnews в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.

Приморца привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство) с назначением штрафа в 77 тыс. рублей. Также решением Фокинского городского суда Приморского края с нарушителя взыскан ущерб водным биоресурсам в сумме более 3,6 млн рублей, отметили в надзорном ведомстве.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews