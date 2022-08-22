Морских котиков Командоров спасали от пластиковых «оков»

На Командорских островах завершилась экспедиция по освобождению тюленей от пластикового мусора. Участники обнаружили более 30 травмированных морских котиков, 22 из которых удалось освободить.

Мероприятие организовали сахалинские некоммерческие организации клуб «Бумеранг» и «Друзья океана» совместно с нацпарком «Командорские острова» и Камчатским филиалом Тихоокеанского института географии ДВО РАН при поддержке Фонда президентских грантов. В рамках экспедиции была создана волонтерская группа помощи морским животным в Камчатском крае.

Как сообщили Fishnews в пресс-центре национального парка, участники рейдов обследовали Северо-западное и Северное лежбища на острове Беринга и юго-восточное побережье на острове Медный. Всего удалось спасти 22 морских котика.

Спасатели отметили сравнительно небольшое количество травмированных животных, но вместе с тем обратили внимание на обилие мусора на берегу. Потенциально опасные для морских животных остатки орудий лова и упаковочные кольца встречаются на лежбищах достаточно часто, подчеркнули в пресс-центре.

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