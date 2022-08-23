Компании из разных регионов пополняют список поставщиков рыбы в Китай

В электронной информационной системе для экспорта рыбной продукции в Китай прошли регистрацию новые суда и холодильные склады России.

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (Россия) продолжает информировать о ходе регистрации судов, перерабатывающих предприятий и объектов по хранению в китайской системе CIFER. Она предназначена для аттестации на поставки в КНР.

Как сообщили Fishnews в НЦБРП, к экспортерам, которые ранее прошли регистрацию в системе, добавились перерабатывающие суда – «Спарта» (ООО «Зигранд»), «Солид 1» (ООО «Север»), «Каюм», (АО «Т-Краб»), транспортное судно «Карьер-2» (ООО «Хабаровская рыбопромышленная компания»), а также холодильные склады компаний «Хладокомбинат» и «Оплот Мира». Регистрация продолжается.

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