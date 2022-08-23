Астраханских раков спасли полицейские

В Астрахани сотрудники Госавтоинспекции пресекли незаконную перевозку более 4 тыс. живых речных раков. Их обнаружили в фургоне у жителя Ставропольского края.

При осмотре машины полицейские нашли 28 коробок с раками. Водитель и пассажир заявили, что приобрели товар на одном из местных рынков у незнакомого продавца.

Собранный материал передали в Россельхознадзор — для принятия решения о привлечении водителя к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного УМВД, устанавливаются обстоятельства незаконной добычи и реализации членистоногих. Задержанных раков вернули в естественную среду обитания.

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