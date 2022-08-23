ЕС поддержит развитие рыбного хозяйства Финляндии

Европейский фонд морского, рыбного хозяйства и аквакультуры (European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund, EMFAF) выделил Финляндии средства для развития аквакультуры и рыболовства. Общий объем финансирования составляет 140,3 млн евро.

Финансирование планируется направить в том числе на стимуляцию модернизации и инноваций в рыбной отрасли республики, сообщает корреспондент Fishnews.

Вслед за заключением соглашения о партнерстве на 2021-2027 гг. с Финляндией Еврокомиссия приняла программу EMFAF для этой страны, пишет The Fish Site. По его данным, общий объем поддержки составит 140,3 млн евро, из которых непосредственно ЕС передаст 71,8 млн евро.

Деньги фонда предполагается потратить на поддержание доступности местной рыбы, развитие мелкомасштабного промысла, исследования и инновации для повышения эффективности и цифровизации по всей производственно-сбытовой цепочке, а также на защиту биоразнообразия и рыбных запасов в водах Финляндии.

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс заявил, что новая программа фонда будет поддерживать инновационные проекты в Финляндии, ускоряя ее переход к «зеленым» и цифровым технологиям в рыболовстве и аквакультуре. По словам чиновника, Финляндия является активным сторонником устойчивого развития и модернизации в этих областях, отмечает пресс-служба Еврокомиссии.

Виргиниюс Синкявичюс также выразил уверенность в том, что программа защитит морскую среду и условия для сохранения рыбных запасов, одновременно поддерживая прибыльность отрасли.

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