На разработку замены импортному судовому оборудованию пустят субсидии

Правительство рассмотрит вопрос о предоставлении Минпромторгу средств для субсидирования затрат по созданию судового комплектующего оборудования.

Вопрос в сфере поддержки судостроения планируется заслушать на заседании правительства 24 августа, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на материалы с сайта кабмина.

Правительство рассмотрит выделение Министерству промышленности и торговли бюджетных ассигнований на эти цели. Речь идет о субсидиях из федерального бюджета российским организациям, чтобы обеспечить затраты на выполнение комплексных проектов по разработке, созданию и внедрению в серийное производство судового комплектующего оборудования.

«Финансирование позволит создать и внедрить судовое комплектующее оборудование, обеспечить закупку которого за рубежом не представляется возможным из-за санкционного давления со стороны ряда иностранных государств», — заявили в пресс-службе кабмина.

Средства предполагается выделить из резервного фонда правительства РФ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews