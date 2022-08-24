Бывших правоохранителей будут судить за браконьерство

В Астраханской области бывшие сотрудник исправительной колонии и полицейский ППС предстанут перед судом. Им вменяют незаконную добычу рыбы запрещенным орудием лова.

Фигурантов задержали пограничники 26 апреля. Как сообщили Fishnews в пресс-службе следственного управления регионального комитета СК РФ, обвиняемые прибыли на берег ерика Перемаровский и на миграционном пути к местам нереста без официального разрешения установили сеть длиной более 14 м.

Добычей стали 26 судаков и один сазан. Причиненный ущерб рыбным запасам оценили в сумму свыше 86 тыс. рублей.

Мужчинам инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов группой лиц по предварительному сговору с применением запрещенных орудий лова и способов массового истребления водных биоресурсов). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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