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На Виштынецком озере испытали новый трал для добычи ряпушки. Фото пресс-службы КГТУ

Ряпушке Виштынецкого озера готовят особый трал

На Виштынецком озере в Калининградской области прошли испытания нового трала для добычи ряпушки. Он был разработан кафедрой промышленного рыболовства КГТУ и изготовлен компанией «Фишеринг Сервис».

Экспериментальные исследования совместно провели кафедра промышленного рыболовства и кафедра водных биоресурсов и аквакультуры. На испытаниях опробовали трал 18/95, изготовленный ООО «Фишеринг Сервис», рассказали Fishnews в пресс-службе Калининградского государственного технического университета.

Трал проектировали на кафедре промышленного рыболовства силами студентов и преподавателей — под условия добычи ряпушки в Виштынецком озере. Планируется, что такие эксперименты позволят возродить промысел этой рыбы с использованием относительно небольших тралов, чтобы избежать риска сокращения популяции.

В ходе испытаний пришлось применить неординарный подход. Из двух лодок была изготовлена конструкция по типу катамарана для увеличения остойчивости и маневренности. Посередине установили ручную лебедку для постановки и выборки трала.

17 августа состоялась основная часть экспериментальных исследований — выход на участок озера с необходимой глубиной для траления и лова ряпушки. Была опробована конструкция трала и оценена его работоспособность.

Фотографии предоставлены пресс-службой КГТУ.

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Fishnews

  • На Виштынецком озере испытали новый трал для добычи ряпушки. Фото пресс-службы КГТУ
  • Для испытаний использовали «катамаран» из двух лодок. Фото пресс-службы КГТУ
  • Подготовка к эксперименту. Фото пресс-службы КГТУ
  • Активное участие в испытаниях на озере приняли студенты магистратуры и преподаватели КГТУ. Фото пресс-службы университета
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